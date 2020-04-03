Taylor Swift, corona virüsüne nedeniyle kepenk kapatan bir plak şirketini kurtardı

Taylor Swift, corona virüsü ile mücadele kapsamında yardım yapmaya devam ediyor. Önce 5 milyon dolar bağışlayan şarkıcı, daha sonra ihtiyaç sahiplerine 3 bin dolar gönderdi. Şimdi de bir plak şirketine finansal destekte bulundu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile mücadele kapsamında, en çok bağışı ve yardımı yapan isimler arasında yer alıyor. Geçen hafta 5 milyon dolar bağışlayan Amerikalı şarkıcı, daha sonra işten çıkarılan, maddi gücü yerinde olmayan kişilere 3 bin dolar gönderdi. Swift şimdi de virüs salgını nedeniyle kepenklerini indirmek zorunda kalan bir plak dükkanına yardım etti.



The Rolling Stone'da yer alan habere göre Grimey's New & Preloved Music isimli dükkanın ortağı Doyle Davis, Swift'in çalışanların üç aylık sağlık sigortasını ödemenin yanı sıra nakit olarak da finansal destekte bulunduğunu belirtti.