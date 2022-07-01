Taylor Swift, İngiliz oyuncu Joe Alwyn ile gizlice nişanlandı

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, 2016'dan beri birlikte olduğu Joe Alwyn ile nişanlandı. Çiftin 18 ay sonra da evlenecekleri konuşuluyor.

Sozcu.com.tr

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The Sun’ın haberine göre; 2016’dan beri birlikte olan ancak kameralara sadece birkaç defa yakalanan Taylor Swift ve Joee Alwyn gizlice nişanlandı. Çiftin bu haberi pek kimseyle paylaşmadıkları bildiriliyor.

The Sun’a konuşan Alwyn’e yakın bir kaynak; “Taylor ve Joe inanılmaz mutlu ve çok ama çok aşıklar. Aslında birkaç aydır nişanlılar ama sadece çok çok yakın çevrelerine anlattılar. İlişkilerinin mümkün olduğunca kameralardan uzak olmasını istiyorlar” dedi.

Özellikle Swift hayranları, şarkıcının gelinlikli görüntüsünü şimdiden merak etse de The Sun’a konuşan kaynak, çiftin düğünlerinden görüntüleri basınla paylaşmak istemediğini, sade ve zarif bir tören gerçekleştirmeyi planladıklarını anlatıyor.

GÖZ ÖNÜNDE OLMAYI TERCİH ETMİYORLAR

Son aylarda, çiftin romantik bir tatil için Nashville’den kendileri için anlamlı ve özel olan St Ives’e gitmesi nişanlanabileceklerine dair söylentileri alevlendirmişti.

Müzik dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan Taylor Swift, nispeten sakin bir hayat yaşıyor ve zamanını Londra’daki evi ile Nashville’deki evi arasında geçiriyor. Grammy ödüllü şarkıcı, Londra’dayken sık sık yerel publara gidiyor.

Swift gibi göz önünde olmayı tercih etmeyen Alwyn ise sevgilisinin kendisi için yazdığı London Boy isimli şarkı hakkında konuşurken bunun gurur verici olduğunu belirtiyor. The Guradian’a konuşan Alwyn, hayranların ve magazin basınının ilgisini ise şu sözlerle yorumluyor:

“İnsanların bu kadar ilgi gösterdiğinin ve o dünyanın var olduğunun farkındayım. Bu benim özellikle umursadığım veya beslemekle pek ilgilendiğim bir şey değil, sanırım çünkü ne kadar çok beslenirse, izinsiz giriş için o kadar çok kapı açarsınız.”

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