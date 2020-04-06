Taylor Swift: İnsanlık hiç olmadığı kadar birbirine bağlanıyor

Taylor Swift: İnsanlık hiç olmadığı kadar birbirine bağlanıyor

Corona virüsüyle mücadele için ve geçim derdi yaşayan hayranlarına yaptığı bağışlarla adından söz ettiren Taylor Swift, salgının insanları birbirine bağladığını savundu.

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünden korunmak için kendini karantinaya alan Taylor Swift, yakınlarıyla iletişim halinde kalmak için teknolojiyi kullandığını söyledi.

Telefona bir radyo programına konuk olan Swift, iletişimde kalmanın gerçekten önemli olduğunu açıklayarak, “Ailem ve arkadaşlarımla FaceTime üzerinden görüşüyorum. Bence hepimizin iletişim halinde kalması çok önemli. Fiziksel olarak izole olabiliriz ama teknoloji sayesinde insanlarla iletişim halinde kalabiliriz” dedi.

“BAŞKALARINA NASIL YARDIM EDEBİLECEĞİMİZİ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUM”

30 yaşındaki şarkıcı, evde kalmak konusunda da, “Şu anda elimizde çok fazla zaman var. İnsanlar okula ve işe gitmiyor. Evde çok fazla yemek yapıyorum, kitap okuyorum, film izliyorum. Fakat çoğunlukla çevrimiçi olarak başkalarına nasıl yardım edebileceğimizi çözmeye çalışıyorum” dedi.

“İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUM KAFA KARIŞTIRICI VE İLGİNÇ”

Salgın nedeniyle dünyada yaşanan durumun kafa karıştırıcı ve ilginç olduğunu söyleyen Swift, “Sanırım insanlık, hiç olmadığı kadar birbirine bağlanıyor” şeklinde konuştu.