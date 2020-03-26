Taylor Swift ve Ariana Grande, salgın nedeniyle işini kaybeden hayranlarına yardım etmeye başladı

Dünyanın en ünlü iki ismi Taylor Swift ve Ariana Grande, corona virüsü salgını nedeniyle işini kaybeden ve tahliye edilen ABD'li hayranlarına finansal yardımda bulunmaya başladı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan corona virüsü, yaşamı durma noktasına getiriyor.

Alından önlemler nedeniyle birçok kişi işini kaybederken, ABD’lilerin yardımına Taylor Swift ve Ariana Grande koştu.

Yaşanan sağlık krizi nedeniyle finansal anlamda zorluk çeken hayranlarına yardımcı olan ünlü isimlerin bu yardımlarını takipçileri ortaya çıkardı.

New York’ta fotoğrafçılık yapan Holly Turner, bir blog sitesinde müzik endüstrisinin durma noktasına geldiği için New York’ta kalamayacağından korktuğunu paylaştı. Swift’in yaptığı yardıma müteşekkir olan bir takipçi, “New York’ta kalmama yardımcı olarak hayatımı kurtardı” dedi.

Hesabına aktarılan 3 bin doların ekran görüntüsünü paylaşan Turner, gözlerime inanamıyorum dedi.

ARIANA GRANDE DE BİR SÜREDİR YARDIMDA BULUNUYOR

Page Six’in haberine göre Ariana Grande de, para transfer uygulamasıyla yardıma ihtiyacı olan hayranlarına 500 ve 1000 dolar arası meblağlar göndermeye başlamış.

20’den fazla kişiye para yollayan Grande’nin bu iyilik hareketini de bir hayranı ortaya çıkardı. Page Six’e konuşan bir kaynak Grande’nin yaptığı yardımların biraz daha gelişi güzel olduğunu söyledi.

İddialara göre ise Grande’nin bu yardımları yeni başlamamış. Grande, bir süredir Covid-19 nedeniyle ekonomik olarak etkilenen birçok kişiyle yardımlarını ulaştırmış.

Ünlü isimlerin bu hareketleri sosyal medyada da geniş yankı buldu.