Taylor Swift’ten corona virüsüyle mücadele eden hemşireye anlamlı jest

Hayırsever kimliği ve yaptığı sürprizlerle adından söz ettiren Taylor Swift, bu defa New York'ta corona virüsü mücadelesinin ön saflarında rol alan bir hemşireye doğum günü sürprizi yaptı. Hemşirenin 30. yaş günü için evinde büyük bir sürpriz hazırlayan Swift, hayranını duygusal anlara boğdu.

Daha önce bir hayranının düğününe katılan, hasta olan küçük bir kızı ziyaret eden ve zor durumdaki bir hayranına ev satın alan hayırsever Taylor Swift, New York’ta yaşayan hemşire Whitneu Hilton için doğum günü sürprizi hazırladı.

ABD’de corona virüsü vakalarının en yoğun yaşandığı Utah’taki McKey-Dee Hastanesi’nde çalışan Whitney Hilton, 30. yaş gününde evine gittiğinde ünlü şarkıcı tarafından hazırlanmış hediyelerle karşılaştı.

Swift, hemşire Hilton’a Lover lisanslı giysi paketi ve yaptığı her şey için ona teşekkür eden el yazısı bir not gönderdi. Hilton, sürpriz hediyelerini Twitter hesabından paylaşarak, “Taylor’a herkesin önünde teşekkür etmek istedim. Bana 30. yaş günüm ve hastanede yaptıklarım için bir sürü giysi ve Taylor tarafından yazılmış kişisel bir mektup yolladı. Bu kelimenin tam anlamıyla hayatımın en güzel günüydü” dedi.

People’ın haberine göre Swift mektuba el yazısıyla, “Sana birkaç hediye yollamak ve senin için ne kadar minnettar olduğumu göstermek istedim. İnsanlara yardım etmek için hayatını riske attığın ve insanların bunu ciddiye almalarını yüksek sesle duyruduğun için ne kadar teşekkür etsem az. Ayrıca konserimden bir fotoğrafını gördüm! Geldiğin için teşekkürler. Bir dahaki sefere sana sarılmak ve şahsen teşekkür etmek isterim. Sevgi ve hayranlıkla, Taylor” yazdı.