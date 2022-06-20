Tazminata mahkum edilen Amber Heard indirimli mağazada görüldü

Eski eşi Johnny Depp'in kendisine açtığı son davayı kaybeden ve 144 milyon TL tazminat ödemeye mahkum edilen aktris Amber Heard, indirimli bir dükkandan alışveriş yaparken görüldü.

Sozcu.com.tr

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35 yaşındaki Amerikalı oyuncu Amber Heard, 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı ünlü aktör Johnny Depp’ten şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Boşanmalarının ardından 58 yaşındaki Depp, kendisine iftira attığını iddia ettiği eski eşi Heard’e 50 milyon dolarlık dava açmıştı.

Olaylı dava, geçtiğimiz haftalarda sonuçlandı ve Amber Heard, Johnny Depp’e yaklaşık 144 milyon TL (8.3 milyon Dolar) tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ancak TMZ’nin haberine göre, ünlü aktris ve kız kardeşi Whitney Henriquez, New York’ta indirimli ürünlerin satıldığı TJ Maxx isimli bir perakende mağazasında görüldüler.

Çeşitli kaynaklar, Heard’ün bu hareketi, tazminatı ödeyecek maddi bir gücü olmadığını ispatlamak için yaptığını savunuyor.



Zira Heard, verilen 8.3 milyon dolarlık tazminatı karşılayamadığını 1 Haziran’da açıkça kabul etti. Depp’in kararı uygulayıp uygulamayacağı ve Heard’den tüm parayı ödemesini isteyip istemeyeceği belli değil.

Mahkeme sürecinin ardından itibarı ciddi şekilde zedelenen Heard’ün Aquaman filmindeki rolünü de kaybedebileceği konuşuluyor.

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