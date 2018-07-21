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Öz kızına cinsel istismar uygulayan Fatih Oflaz’ın oğlu Türkiye’yi terk etti
Öz kızına cinsel istismar uygulayan Fatih Oflaz’ın oğlu Türkiye’yi terk etti
Türkiye’yi dehşete düşüren, öz kızına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkınca yurt dışına kaçan medya patronu Fatih Oflaz’ın oğlu Uraz Oflaz, Türkiye'yi terk etti. 
Magazin 21 Temmuz 2018 - 11:37

Başta MTV, Eurosport olmak üzere birçok eğlence ve tematik kanalın Türkiye’deki haklarının sahibi olan medya patronu Fatih Oflaz’ın öz kızına cinsel istismarda bulunmasının yankıları sürüyor. Bu skandaldan dolayı yargılanan 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve 18 yıl 9 ay cezaya çarptırılan Fatih Oflaz’ın şirketinde de yönetici olarak çalışan oğlu Uraz Oflaz da Türkiye’yi terk etti.

ABD’DE YAŞAYACAK

Sozcu.com.tr’nin ulaştığı bilgilere göre, Fatih Oflaz’ın mahkemede ceza almasının ardından aile fertlerine ve yakınlarına “Ben bu adamın parasını istemiyorum, kimseyle görüşmek de istemiyorum” diyerek ABD’ye gitti. Oflaz’ın bundan sonra ABD’de yaşayacağı öğrenildi.

urazoflaz

Uraz Oflaz

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Son güncelleme: 11:58 - 21.07.2018
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