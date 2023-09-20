Tecavüzle suçlanan Danny Masterson’a karısı da boşanma davası açtı

Gösteri dünyası son zamanlarda ortaya çıkan cinsel saldırı ifşalarıyla sarsılıyor. Bir yandan Russell Brand ile ilgili cinsel saldırı iddiaları konuşulurken geçtiğimiz günlerde de Danny Masterson'ın iki kadına tecavüz ettiği için aldığı mahkumiyetin yankıları devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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That ’70s Show ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Danny Masterson geçtiğimiz günlerde tecavüzle suçlanmış ve sonunda da müebbet hapse mahkum edilmişti. Yaşananlar üzerine Masterson’ın eşi Bijou Phillips de boşanma davası açmaya karar verdi.

Phillips, 12 yıllık evliliğini sonlandırmak için dava açtı. Masterson’ın iki tecavüz suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasından günler sonra boşanma davası açtığı ortaya çıktı.

Mahkemenin internet sitesine göre, 43 yaşındaki oyuncu Phillips, pazartesi günü Santa Barbara Yüksek Mahkemesi’ne, 47 yaşındaki Masterson’la yaklaşık 12 yıllık evliliğini sona erdirmek için bir dilekçe verdi. Çiftin dokuz yaşında bir kızları var.

Masterson, 2003 yılında Scientology Kilisesi aracılığıyla tanıdığı iki kadına tecavüz etmekten suçlu bulundu. Her iki kadın da onun içeceklerine uyuşturucu koyduğunu ve onlara şiddetle tecavüz ettiğini ifade etti.

Masterson aldığı cezaya rağmen hâlâ masumiyetini savunuyor ve avukatları, temyize başvurmayı planladıklarını söylüyor.

Phillips, iki uzun duruşma boyunca Masterson’ın ailesiyle birlikte mahkemede oturdu. 31 Mayıs’ta karar okunduğunda mahkemede ağladı. Masterson’ın cezası belli olmadan önce ise hakime yazdığı bir mektupta, oyuncuyu bir eş ve baba olarak övdü.

Phillips, 2017’de böbrek nakli ameliyatı geçirdikten sonra Masterson’ın kendisine ve kızlarına gösterdiği ilgi için, “Danny’nin benim için kelimenin tam anlamıyla hayat kurtaran bir ortak olduğunu söyleyebilirim” diye yazdı.

Masterson ve Phillips, 2004 yılında ilişkiye başlamış, 2009’da nişanlandıklarını duyurmuş ve 2011’de İrlanda’da evlenmişlerdi.

Masterson hakkında övgü dolu sözler kaleme alan tek isim Phillips de değildi. 1998’den 2006’ya kadar süren That ’70s Show’da beraber rol aldığı Ashton Kutcher ve Mila Kunis de Masterson için bir mektup kale almış, ancak hakime yazdıkları mektupların kamuoyuna açıklanması üzerine sert eleştiriler almış ve sosyal medyada bu övgü dolu mektup yüzünden özür dilemek zorunda kalmışlardı.

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