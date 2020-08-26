Tecavüzle suçlanan Roman Polanski, Akademi’ye karşı açtığı hukuk savaşını kaybetti

13 yaşındaki bir kıza tecavüzle suçlanan Polonyalı yönetmen Roman Polanski, Oscar ödüllerini dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden ihraç edilmesine karşı açtığı davayı kaybetti.

Ünlü Polonyalı yönetmen Roman Polanski, Oscar ödüllerini dağıtan Amerikan Sinema Sanatlaı ve Bilimleri Akademisi’nden çıkarılmasına karşı açtığı davayı kazanamadı. Oscar ödüllü yönetmen, 13 yaşında bir kıza tecavüzle suçlanması nedeniyle Akademi’den ihraç edilmesinin ardından, topluluğa yeniden girebilmek için Los Angeles mahkemesine başvurmuştu.

2003 yılında Oscar kazanan Polanski, 1977’de gerçekleştii iddia edilen olayla ilgili 2018 yılına kadar süren ceza davası nedeniyle Akademi’den çıkarılmıştı. Polanski’nin Akademi’ye iade talebine karşın Los Angeles Yüksek Mahkemesi Yargıcı Mary H. Strobel, Akademi’nin ihraç kararını haklı bulduğunu açıkladı.

ADAKDEMİ’DEN AÇIKLAMA: KARARDAN MEMNUNUZ

Akademi’den yapılan açıklamada, “Mahkemenin, Akademi’nin Polanski ile ilgili uyguladığı prosedürleri adil ve makul olarak onaylamasından memnunuz” denildi.

POLANSKİ’Yİ AFFETTİ

Roman Polanski, 1977 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğuyla yasa dışı bir şekilde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmişti. 42 gün hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Polanski, tecavüzle suçlandığı dava devam ederken ABD’den kaçmıştı.

Polanski’nin tecavüz ettiği kişi ise 2017 yılında yönetmeni affettiğini söyleyerek davanın düşürülmesini istemişti. Polonya ve İsviçre’deki yetkililer, Polanski’nin ABD’de iade edilmesi yönündeki talepleri reddetmişti.