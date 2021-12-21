Tedavisi tamamlanan Canan Ergüder’den yeni fotoğraf

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, geçen günlerde tedavisinin tamamlandığını açıklamıştı. Oyuncu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

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Hastalık sürecinde eşi Kenan Ece başta olmak üzere tüm sevenlerinden destek gören Canan Ergüder, tedavi nedeniyle saçlarına veda etmişti.

Önceki gün bir dergi çekiminde objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, Instagram hesabından yeni fotoğrafını paylaştı.

Ergüder’in, “Acaba hangi derginin çekimindeyim? Sürpriz… Pek yakında” ifadelerini not düştüğü paylaşım70 binden fazla beğeni aldı.



“DUŞ ALIRKEN FARK ETTİM”

Geçen günlerde katıldığı canlı yayında kemoterapi ve radyoterapisinin bittiğini söyleyen Canan Ergüder, duş alırken memesinde daha önce olmayan bir şey hissettiğini ve doktora gittiğini söylemişti.

Kanser haberini aldığında kalbinin sıkıştığını söyleyen Canan Ergüder, “İlk önce çocuğum aklıma geldi. Ölmek istemiyorum diye düşündüm” ifadelerini kullanmıştı.

“ÇALIŞMAK İYİ GELDİ”

“Oğlum Demir’e ileride elinde bana dair bir şeyler olmasını istediğim için notlar yazıyorum” diyen oyuncu, “Tümörün agresif olduğunu söylediler ve ameliyat olacağım sürece kadar çalıştım. Operasyondan bir hafta sonra sete gittim. Çalışmak iyi geldi” şeklinde konuşmuştu.