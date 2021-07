Teen Wolf yıldızından cinsel hayatı ile ilgili samimi itiraflar

29 yaşındaki oyuncu ve müzisyen Tyler Posey, cinsel kimliğini artık kimseden saklamıyor. Posey, yakın zamanda kendisiyle yapılan bir röportajda kız arkadaşı Phem sayesinde cinselliğini keşfettiğini anlattı. Posey, “Şu anda bir kadınla yaşadığım en iyi ilişkiye sahibim ve o da queer” dedi.

Posey sözlerine şu şekilde devam etti: “Queer şemsiyesinin altına sığdığımı ve cinsel olarak akışkan olduğumu anlamama yardım etti.” Teen Wolf oyuncusu, röportajda daha önce başka erkeklerle birlikte olduğunu da belirtti.

2002 yılında Jennifer Lopez ile Maid In Manhattan filminde bir çocuk yıldız olarak kariyerine başlayan Tyler, daha sonra Teen Wolf dizisinde rol alarak yıldızını parlattı. Tyler’ın kariyeri için de yüksek hedefleri var. Genç oyuncu, Oscar ödüllü ve 30 Second To Mars solisti Jared Leto’nun kariyerini örnek aldığını belirtiyor: “Jared Leto gibi olmak istiyorum, yaptığım işte hem oyunculuk hem de müziği ön plana çıkarmak…”