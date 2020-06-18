Tehlikeli Soygun filminin konusu ne? Tehlikeli Soygun filminin oyuncuları kimler?

Tehlikeli Soygun filmi dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile sinema izleyicilerinin merak ettiği filmler arasında yer alıyor. 2016 Yapımı olan dram ve suç türündeki Tehlikeli Soygun filmi hakkında merak edilenler haberimizde…

Jack ve Sam adındaki iki soyguncunun mafya lideri ile yaşadıkları aksiyon dolu maceranın anlatıldığı Tehlikeli Soygun filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

TEHLİKELİ SOYGUN FİLMİNİN KONUSU

Jack ve Sam Güneydoğu Asya bulunan bir bankayı soyma planları yapmaktadır artık hayattan kaybedecek birşeyleri yoktur. Geçim sıkıntısından bunalmışlardır. Planlarını devreye sokarlar ve harekete geçerler. Her şey istedikleri gibi gider bankaya girer ve tüm parayı toplayıp çıkarlar. Aslında ufak tefek problem olsa da genel olarak amaçlarına ulaşır paraları alırlar. Aslında sorunda tam bu noktada başlar aldıkları para bir mafya liderine aittir ve bir anda onların hedefi haline geleceklerdir.

TEHLİKELİ SOYGUN FİLMİNİN OYUNCULARI

John Edward Lee

Michael Jai White

Pim Bubear

Steven Seagal