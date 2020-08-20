Tehlikeli Yürüş oyuncu kadrosunda kimler var? Tehlikeli Yürüyüş konusu ve oyuncuları…

Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu ve oyuncu kadrosu özellikle film televizyon ekranlarında yayınlandığı günlerde ilgiyle araştırılıyor. ABD yapımı olan ve 9 Ekim 2015’te vizyona giren Tehlikeli Yürüyüş filmi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor…

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Geleceğe Dönüş serisinden tanıdığımız Robert Zemeckis'in üstlendiği yapımın senaryosu Philippe Petit'nin “To Reach the Clouds” adlı otobiyografik kitabından uyarlandı. Filmin başrolünde Joseph Gordon-Levitt yer alırken kadroda kendisine Ben Kingsley, Charlotte Le Bon, James Badge Dale ve Ben Schwartz eşlik ediyor.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ KONUSU

1974 yılında Fransız ip cambazı Philippe Petit, kariyerinin belki de en tehlikeli denemesine girişir: Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasındaki boşlukta yürümek! Philippe Petit, akıl hocası Papa Rudy'nin yardımı ve desteğiyle tüm engellere ve risklere meydan okuyarak kulelerin arasına ip gerip bu tehlikeli yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlar. Philippe Petit, uluslararası bir ekibin desteğiyle, Başkan Richard Nixon'ın istifa edebileceğini açıklamasından bir gün önce kulelerin arasına çelik kablo düzeneğini yerleştirir. O günlerde henüz tamamlanmamış olan ve kısmen kullanılan kulelerin arasında dans eden bu cambaz, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaracaktır.