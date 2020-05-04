Tehlikeyle Flört konusu ne? Tehlikeyle Flört kaç yılında çekildi, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Murat Şenoy'un yaptığı 2015 yapımı komedi filmi Tehlikeyle Flört bu akşam ekranlarda sinemaseverlerle buluşacak. Tehlikeyle Flört filminin konusu ne? Tehlikeyle Flört oyuncuları kim? İşte ayrıntılar…
TEHLİKEYLE FLÖRT KONUSU
Rock aşığı, yaşları hafif geçkin, naif üç kafadardan oluşan Flört müzik grubu, kenar mahallelerin düğün salonlarında rica minnet sahne alıp güç belâ karınlarını doyurmaya çalışır. Ancak yaptıkları müzikten taviz vermedikleri için artık oralarda da dikiş tutturmaları zorlaşır. Çıktıkları son düğünde Ozan, gelinle ‘flört’ etmeye başlayınca kızılca kıyamet kopar. Tekme tokat salondan atılırlar. Yıllardır tüm çabalarına rağmen hiç bir yapımcıyı, albümlerini yapmaya ikna edememişlerdir. Sonunda bıçak kemiğe dayanır, tehlikeyle flört etmeyi göze alırlar.
TEHLİKEYLE FLÖRT OYUNCULARI
Ozan Kotra
Çağatay Kehribar
Fuat Güner
Başak Daşman
Mete Horozoğlu
Ezel Akay
Sema Şimşek
Tuğrul Tülek
Cihat Tamer
Ayta Sözeri
Güzin Usta
Mahmut Gökgöz
Hakan Çağlar