Tehlikeyle Flört konusu ne? Tehlikeyle Flört kaç yılında çekildi, oyuncuları kim?

Tehlikeyle Flört konusu ne? Tehlikeyle Flört kaç yılında çekildi, oyuncuları kim?

Müzik tutkunu üç arkadaşın maceralarını konu alan Tehlikeyle Flört filmi, vizyona girdiği 2015 yılının en dikkat çeken filmlerinden biriydi. Tehlikeyle Flört filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte Tehlikeyle Flört filminin konusu…

Yönetmenliğini Murat Şenoy'un yaptığı 2015 yapımı komedi filmi Tehlikeyle Flört bu akşam ekranlarda sinemaseverlerle buluşacak. Tehlikeyle Flört filminin konusu ne? Tehlikeyle Flört oyuncuları kim? İşte ayrıntılar…

TEHLİKEYLE FLÖRT KONUSU

Rock aşığı, yaşları hafif geçkin, naif üç kafadardan oluşan Flört müzik grubu, kenar mahallelerin düğün salonlarında rica minnet sahne alıp güç belâ karınlarını doyurmaya çalışır. Ancak yaptıkları müzikten taviz vermedikleri için artık oralarda da dikiş tutturmaları zorlaşır. Çıktıkları son düğünde Ozan, gelinle ‘flört’ etmeye başlayınca kızılca kıyamet kopar. Tekme tokat salondan atılırlar. Yıllardır tüm çabalarına rağmen hiç bir yapımcıyı, albümlerini yapmaya ikna edememişlerdir. Sonunda bıçak kemiğe dayanır, tehlikeyle flört etmeyi göze alırlar.

TEHLİKEYLE FLÖRT OYUNCULARI

Ozan Kotra

Çağatay Kehribar

Fuat Güner

Başak Daşman

Mete Horozoğlu

Ezel Akay

Sema Şimşek

Tuğrul Tülek

Cihat Tamer

Ayta Sözeri

Güzin Usta

Mahmut Gökgöz

Hakan Çağlar