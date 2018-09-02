Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Tekirdağ’da Volkan Konak, rüzgarı
Tekirdağ’da Volkan Konak, rüzgarı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Marmaraereğlisi Balık Festivali etkinlikleri kapsamında Volkan Konak konseri düzenlendi.
Magazin 2 Eylül 2018 - 12:51

Karadeniz Müziği’nin özgün sesi Volkan Konak önceki gün Tekirdağ’da sevenleriyle buluştu. Konak, yaklaşık 2 saat boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde keyifli bir akşam yaşandı.
Konser sonunda sanatçı Volkan Konak’a çiçek takdim eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Kadir Albayrak, Volkan Konak’ı Marmaraereğlisi’nde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek vatandaşların keyifli bir festival geçirmelerini diledi. Başkan Albayrak ayrıca av yasağının kalkması ile birlikte ağlarını deniz atan balıkçılara da bereketli bir yıl diledi. Sanatçı Volkan Konak da Marmaraereğlisi’nde olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti ve konserin gerçekleşmesinde emeği geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

İLGİLİ HABERVolkan Konak: Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin Atatürk'ü

Etiketler