Televizyon programı yapmayacağın diyen Nihat Doğan’dan yeni proje

Geçtiğimiz günlerde iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla ifade vermeye çağrılan Nihat Doğan'ın yeni projesi belli oldu.

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Geçtiğimiz ay 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiası üzerine emniyete çağrılan ve daha sonra kızların babasının şikayetini geri çekmesi üzerine hakkındaki soruşturma sona eren Nihat Doğan, “Bir daha magazin programı yapmayacağım” demişti.

‘DAHA YENİ BAŞLIYOR’

Doğan’ın yeni işi belli oldu. Instagram hesabından “Tırtılın yolun sonu dediğine Allah kelebek demiş… Nihat Doğan sineması daha yeni başlıyor. Hazırlıklara başladık. Rabbim mahcup etmesin” notuyla bir fotoğraf paylaştı ve bir filme başladığını açıkladı.