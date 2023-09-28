Televizyonda ilk kez yayınlanan Bergen filminin sansürlenmesine Farah Zeynep Abdullah’tan tepki

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın olduğu 'Bergen' dün akşam ilk kez bir televizyon kanalında yayınlandı. Filmi izleyen birçok kişi sosyal medyada bazı sahnelerin kesildiğini ve sansürlendiğini yazınca Farah Zeynep Abdullah da tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın olduğu, yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in yaptığı ‘Bergen’ filmi dün akşam ilk defa bir televizyon kanalında yayınlandı. Ancak filmde birçok sahnenin sansürlenmesi, sosyal medyada izleyiciler tarafından tepki gördü.

Abdullah’ın X hesabından “Kısılmış sahneler ve sansürlenmiş yerler mi var gerçekten?” ifadelerini kullandığı paylaşımının altına izleyiciler o sahneleri gönderdi.

“TV’de çatır çutur millet birbirini vursun, sen git ‘adet’ kelimesini kes, ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ı kes, dans sahnelerini gösterme, hamamda da sırtı mı sansürlemişler dediniz?” sözleriyle filme uygulanan sansürü belirten Farah Zeynep Abdullah, “Bu saçma sansürlerden dolayı izleyenlerden özür dilerim” dedi.

1989 yılında boşandığı eşi Halis Serbest tarafından öldürülen şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan ‘Bergen’ filmi 4 Mart’ta vizyona girmişti. Film, yoğun ilgi görmüştü.