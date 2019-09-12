Temel Kankıran, Reis ve Ölü Yatırım filmlerinin yönetmeni olarak tanınıyor. Son dönemde kendine magazin basınında da yer bulan Temel Kankıran bir süredir manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan ile ilişki yaşıyordu. Peki, Temel Kankıran kimdir?

İş insanı olmasının yanı sıra sinema yapımcılığı ile de bilinen Temel Kankıran merak konusu oldu. İşte Temel Kankıran hakkında bilinmeyenler…

TEMEL KANKIRAN KİMDİR?

2017 yapımı Reis ve 2019 yapımı Ölü Yatırım filmlerinin yönetmenliğini üstlendi. Temel Kankıran, yaklaşık 2,5 yıl önce şarkıcı Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan ile yaşamaya başladı. Magazin dünyasından uzak bir isim olan Temel Kankıran, 11 Eylül 2019 tarihinde şiddet haberiyle gündeme geldi. 6 aylık hamile olan Ceren Kaplakarslan ve Kaplakarslan'ın annesine şiddet uyguladıktan sonra teslim olan Kankıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.