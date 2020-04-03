Tenisçi Eugenie Bouchard doğayla iç içe

Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşıyla karantinada kalmak istediğini belirten ünlü tenisçi Eugenie Bouchard, bu kez de Nevada'da yer alan Kızıl Kaya Kanyonu'na giderek fotoğraf paylaştı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla gündem olan ünlü tenisçi Eugenie Bouchard, corona virüsü salgını sırasında yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde “Şikayet ettiğimden değil ancak bir erkek arkadaşımla karantinaya girseydim daha eğlenceli olurdu gibi hissediyorum” paylaşımı yapan Eugenie, şimdi de Nevada’da yer alan Mojave çölündeki Kızıl Kaya Kanyonu’na gitti.

MODELLİK YAPABİLECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Ünlü tenisçinin kanyonda “Sosyal mesafe” notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı. 26 yaşındaki Eugenie Bouchard’ın Instagram’da 2.1 milyon takipçisi bulunuyor. Bouchard, daha önce yaptığı açıklamada tenisi bıraktıktan sonra modellik yapabileceğini açıklamıştı.

