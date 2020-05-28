Tenisçi Nick Kyrgios’dan şaşırtan cinsel ilişki itirafı!

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, hayranlarıyla cinsel ilişkiye girdiğine yönelik itiraflarıyla tenis dünyasını salladı. Kortların kötü çocuğu olarak bilinen 25 yaşındaki raket, sportif yönünden ziyade maçlar sırasında rakiple, hakemle ya da taraftarlarla olan kavgalarıyla gündeme geldi.

“HAYRANLARIMLA SEKS YAPIYORUM”

Bir süre meslektaşı Anna Kalinskaya ile birlikte olan Nick Kyrgios, Rus tenisçiden ayrıldıktan sonra hayranlarıyla seks yapmaya başladığını açıkladı. Sosyal medyada düzenlenen bir canlı video yayınında konuşan Kyrgios, her hafta bir hayranıyla seks yaptığını söyledi.