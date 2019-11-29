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Teoman gazetecilerin fotoğrafını çekmesini istemedi
Teoman gazetecilerin fotoğrafını çekmesini istemedi
Teoman, Cihangir'de çay içerken, magazin gazetecilerine yakalandı. Fotoğraflarının çekildiğini anlayan ünlü şarkıcı 'Gidin oyuncuları çekin, beni ne yapacaksınız' dedi...
Emre ÇEVİK
Magazin 29 Kasım 2019 - 07:13

‘Serseri doğdum, serseri öleceğim’ diyen, Türk rock müziğinin ‘serseri’ çocuğu Teoman, geçen gün Cihangir’de tek başına bir kafede çay içerken görüntülendi.
Magazin gazetecilerinin kendisini çektiğini farkeden ünlü şarkıcı, fotoğraflarının çekilmesini istemedi. Uzun süre tek başına oturan Teoman’ın bir hayli düşünceli olduğu görüldü.
Ünlü şarkıcı gazetecilerin kendisini görüntülendiğini görünce kahkaha attı. Teoman röportaj yapmak isteyen habercilere, “Çocuklar benle yapmayın ya. Şuralarda oyuncular falan vardır. Onları çekin beni ne yapacaksınız. Oyuncuları çekin siz” diyerek kabul etmedi.