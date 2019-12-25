Teoman yeni yılda azaltacak

Teoman, sabah saatlerinde geldiği AVM'de spor mağazalarını dolaşıp kendisine spor ayakkabı baktı. Alışverişini noktaladıktan sonra kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Teoman, “Bu yıl benim için çok yoğun geçti. Çok çalıştım ve biraz da yoruldum. Yeni yılda konserlerimi azaltacağım. Yeni yılda Samsun’daki sevenlerimizle bir araya geleceğiz” dedi. Ayrıca ‘geçtiğimiz yıl çıkarttığınız kitabın dışında bir başka kitap daha çıkartmayı düşünüyor musunuz? Sorusuna ise, “Hayır bir başka kitap çıkarmayacağım. Bir tane çıkarttım hatıra olarak tek o kalacak” açıklamasında bulundu.