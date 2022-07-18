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Teoman’ın sözleri gündem oldu

Nişantaşı'nda muabilerle sohbet eden Teoman'ın "Çalışmaya üşeniyorum. Her şeye üşenir oldum" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Teoman'ın açıklamasını gören binlerce sosyal medya kullanıcısı, "Meğer ben Teoman'mışım" yorumunu yaptı.

Yayınlanma: 12:46 - 18 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Teoman’ın sözleri gündem oldu

Geçen günlerde Nişantaşı’ndaki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen sanatçı Teoman, muhabirlerin “Yeniden oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusunu “Çalışmaya üşeniyorum. Her şeye üşenir oldum. Herhalde yaşlılıkla ilgili bir şey bu. Bu dönemde sadece konser veriyorum, sadece o zevkli geliyor bana” diyerek yanıtladı.

Şarkıcının “Her şeye üşeniyorum” sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Teoman’ın açıklamasını gören binlerce sosyal medya kullanıcısı, “Teoman olduğumu öğrendim” yorumunu yaptı.

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