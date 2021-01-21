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Terminatör corona aşısı oldu

Terminatör'ün yıldızı ve eski Kaliforniya Valisi 73 yaşındaki Arnold Schwarzenegger arabada corona virüsü (Covid-19) aşısı yaptırdı.

Güncellenme: 16:20, 21/01/2021
Haberler Magazin
Terminatör corona aşısı oldu

Arnold Schwarzenegger arabada corona aşısı yaptırdı. Schwarzenegger, aşının hayati önemine vurgu yaparak, “Bugün güzel bir gündü. Sırada beklemekten hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Yaşamak istiyorsan bana katıl” diye konuştu.

KALİFORNİYA MODERNA AŞI ÇALIŞMALARI DURDURULDU

ABD’nin ünlü eğlence parklarından Kaliforniya eyaletindeki Disneyland, corona virüsü aşı merkezi olarak kullanılmaya başlandı. Ülkede Moderna ilaç firmasına ait Kovid-19 aşısı yaptıranların bazılarında şiddetli yan etkiler görülmesi üzerine Kalifornia eyaletinin belirli bölgelerinde aşı çalışmaları durduruldu.

FOTO: DHA

ABD Corona