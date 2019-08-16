Terminatör Genisys konusu ne ve oyuncuları kimler?

Terminatör uzun soluklu bir seri olarak birçok kişi tarafından sevilerek izleniyor. Arnold Schwarzenegger ile özdeşleşen seri hakkında detaylar merak ediliyor. Terminatör'ün son dönem filmlerinden olan Genisys'te kimler oynuyor? Konusu ne?
TERMİNATÖR: GENİSYS KONUSU
Terminatör: Genisys (İngilizce özgün adıyla Terminator Genisys), Alan Taylor’ın yönettiği, Laeta Kalogridis ve Patrick Lussier tarafından senaryosunun yazıldığı 2015 Amerikan bilim kurgu aksiyon filmi. Terminator serisinin beşinci filmidir. Arnold Schwarzenegger karakter rolüyle birlikte, yeni gelenler Jason Clarke, Emilia Clarke, Jai Courtney, Matt Smith, Lee Byung-hun ve J. K. Simmons filmde birlikte rol almışlardır. Filmin, 1 Temmuz 2015 tarihinde Paramount Pictures tarafından gösterime girmesi planlanıyor. Normal sinemalarda açılmasına ek olarak, aynı zamanda IMAX olarak gösterilecektir. Filmde, 2029 yılında, Direniş lideri John Connor’un makinelere karşı savaşı devam etmektedir. Filmin çekimleri, New Orleans’ta 21 Nisan 2014 tarihinde başlamış ve San Francisco’da 6 Ağustos 2014 tarihinde sona ermiştir.
TERMİNATÖR GENİSYS OYUNCULARI
Arnold Schwarzenegger
Rolü : Terminator
Jason Clarke
Rolü : John Connor
Emilia Clarke
Rolü : Sarah Connor
Jai Courtney
Rolü : Kyle Reese
Lee Byung-Hun
Rolü : T-1000
Matt Smith (IV)
Rolü : Tim
J.K. Simmons
Rolü : Détective O’Brien
Dayo Okeniyi
Rolü: Danny Dyson