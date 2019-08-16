Terminatör Genisys konusu ne ve oyuncuları kimler?

Terminatör serisinin son dönem filmlerinden olan Terminatör Genisys’in televizyonlarda yayınlandığı dönemlerde konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Terminatör Genisys’te kimler oynuyor? İşte konusu ve oyuncuları…

Terminatör uzun soluklu bir seri olarak birçok kişi tarafından sevilerek izleniyor. Arnold Schwarzenegger ile özdeşleşen seri hakkında detaylar merak ediliyor. Terminatör'ün son dönem filmlerinden olan Genisys'te kimler oynuyor? Konusu ne?

TERMİNATÖR: GENİSYS KONUSU

Terminatör: Genisys (İngilizce özgün adıyla Terminator Genisys), Alan Taylor’ın yönettiği, Laeta Kalogridis ve Patrick Lussier tarafından senaryosunun yazıldığı 2015 Amerikan bilim kurgu aksiyon filmi. Terminator serisinin beşinci filmidir. Arnold Schwarzenegger karakter rolüyle birlikte, yeni gelenler Jason Clarke, Emilia Clarke, Jai Courtney, Matt Smith, Lee Byung-hun ve J. K. Simmons filmde birlikte rol almışlardır. Filmin, 1 Temmuz 2015 tarihinde Paramount Pictures tarafından gösterime girmesi planlanıyor. Normal sinemalarda açılmasına ek olarak, aynı zamanda IMAX olarak gösterilecektir. Filmde, 2029 yılında, Direniş lideri John Connor’un makinelere karşı savaşı devam etmektedir. Filmin çekimleri, New Orleans’ta 21 Nisan 2014 tarihinde başlamış ve San Francisco’da 6 Ağustos 2014 tarihinde sona ermiştir.

TERMİNATÖR GENİSYS OYUNCULARI

Arnold Schwarzenegger

Rolü : Terminator

Jason Clarke

Rolü : John Connor

Emilia Clarke

Rolü : Sarah Connor

Jai Courtney

Rolü : Kyle Reese

Lee Byung-Hun

Rolü : T-1000

Matt Smith (IV)

Rolü : Tim

J.K. Simmons

Rolü : Détective O’Brien

Dayo Okeniyi

Rolü: Danny Dyson