The Crown 4. Sezon tarihi belli oldu! The Crown 4. sezon fragmanı…

Netflix dizisi The Crown‘ın 3. sezonu, geçtiğimiz yılın sonunda yayınlanmış ve The Favourite‘taki etkileyici performansıyla Oscar kazanan Olivia Colman, Claire Foy’un yerine geçip Kraliçe II. Elizabeth olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Şimdi The Crown'da 4. sezon tarihi geldi ve Netflix tarafından fragman yayınlandı...

The Crown’da 4. sezonun heyecanla beklenen tarihi açıklandı. The Crown'ın 4. sezonu, 15 Kasım‘da izleyici ile buluşacak. İlk karelerin yayınlandığı yeni sezondan Olivia Colman ile beraber Margaret Thatcher ve Prensesi Diana gibi ikonik karakterleri görüyoruz.

DIANA’YI OYNAYACAK İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Netflix'in en popüler dizisi The Crown'un son iki sezonunda Galler Prensesi Diana'yı Avustralyalı oyuncu Elizabeth Debicki'nin canlandıracağı açıklandı.

Altı sezon olması planlanan dizide kasım ayında gösterime girmesi beklenen dördüncü sezonda Prenses Diana'yı Emma Corrin oynamıştı. Diziye her iki sezonda bir yeni oyuncular dahil oluyor.

29 yaşındaki Debicki, The Great Gatsby ve Guardians of the Galaxy filmlerindeki rolleriyle tanınıyor.