The Crown 4. Sezon tarihi belli oldu! The Crown 4. sezon fragmanı…

The Crown 4. Sezon tarihi belli oldu! The Crown 4. sezon fragmanı…

Netflix dizisi The Crown‘ın 3. sezonu, geçtiğimiz yılın sonunda yayınlanmış ve The Favourite‘taki etkileyici performansıyla Oscar kazanan Olivia Colman, Claire Foy’un yerine geçip Kraliçe II. Elizabeth olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Şimdi The Crown'da 4. sezon tarihi geldi ve Netflix tarafından fragman yayınlandı...