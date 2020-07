The Old Guard (Ölümsüzlük) fragmanı Netflix’te yayınlandı!

Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts'ın başrollerinde yer aldığı Netflix yapımı The Old Guard (Ölümsüzlük) filmi fragmanı yayınlandı. Aksiyon ve Fantastik türündeki The Old Guard (Ölümsüzlük) filminin fragmanını sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz.

Gina Prince-Bythewood’un yönettiği, Netflix ve Skydance yapımı The Old Guard (Ölümsüzlük) filminin fragmanı yayınlandı. 10 Temmuz’da izleyici karşısına çıkacak olan The Old Guard (Ölümsüzlük) filminin fragmanı ve konusu hakkındaki detaylar haberimizde.

THE OLD GUARD (ÖLÜMSÜZLÜK) FRAGMANI YAYINLANDI

The Old Guard, Gina Prince-Bythewood’un yönettiği bir Amerikan süper kahraman filmi. Aynı adlı çizgi romandan uyarlanan filmde Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli ve Chiwetel Ejiofor rol alıyor.

Konusu: Sonsuzluk göründüğünden daha zordur. Andy (Charlize Theron) adlı bir savaşçı önderliğindeki birbirine sıkı sıkıya bağlı paralı askerler, gizemli bir ölümsüzlüğe sahiptir. Bu gizli grup, yüzyıllardır ölümlülerin dünyasını koruma mücadelesi vermektedir. Ancak ekip acil bir görev için çağrıldığında bir anda olağan dışı yetenekleri ifşa olur. Grup, güçlerini kopyalayarak para kazanmayı amaçlayanların tehdidiyle karşı karşıya kalır. Şimdi Andy ve gruba yeni katılan Nile (Kiki Layne) adlı asker, her yolu kullanarak grubun bu tehdidi ortadan kaldırmasına yardım etmek zorundadır. Greg Rucka imzalı beğenilen çizgi romandan uyarlanan ve Gina Prince-Bythewood (LOVE & BASKETBALL, IŞIKLAR ALTINDA) tarafından yönetilen THE OLD GUARD, ölümsüzlüğün göründüğünden daha zor olduğunu gösteren, ayakları yere sağlam basan sert ve aksiyon dolu bir öykü. 10 Temmuz'da Netflix'te.