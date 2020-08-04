The Rain 3. sezon ne zaman başlayacak? The Rain 3. sezon fragmanı yayınlandı…

Netflix dizisi olan The Rain'in 3. sezonu merakla bekleniyordu ve fragmanı izleyicilerle buluştu. Fragmanla beraber yeni sezon tarihi de belli oldu. Peki The Rain 3. sezon ne zaman başlayacak?

The Rain’de ilk iki sezonun ardından gözler 3. sezona çevrilmişti. Mikkel Boe Følsgaard, Alba August, Lucas Lynggaard ve Lars Simonsen gibi başarılı isimlerin yer aldığı The Rain 3. sezon fragmanı Netflix tarafından yayınladı. İşte 3. sezon tarihi…

THE RAIN KONUSU

The Rain bilimkurgu ve dram içeren bir dizi. Dizi, acımasız bir virüsün İskandinavya nüfusunu kırıp geçirmesinden altı yıl sonra, iki kardeş güvenli bir yer ve sorularına yanıt aramak için kurtulan diğer gençlere katılmasıyla atıldıkları macerayı konu alıyor.

THE RAIN 3. SEZON NE ZAMAN?

Netflix’in sevilen dizisi The Rain’in 3. sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni sezonu 6 Ağustos’ta yayınlanacak.

THE RAIN FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN