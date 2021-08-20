The Weeknd, 70 milyon dolarlık malikâne aldı

Emlak yatırımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı The Weeknd, Los Angeles'taki bir malikaneyi 70 milyon dolara satın aldı.

SOZCU.COM.TR

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Son olarak Hidden Hills'teki 25 milyon dolar değer biçtiği evini, 6 milyon dolarlık bir indirimle Madonna'ya satan 31 yaşındaki sanatçı, bu defa da göz kamaştırıcı bir malikâne için 70 milyon dolar harcadı.

Wall Street Journal’ın haberine göre Hollandalı medya patronu Reinout Oerlemans ve eşi Danielle evlerini, ödüllü şarkıcıya sattılar. Çift, aslında emlakçılar kendilerine ulaşana dek yenilenmiş evlerini satmayı düşünmediklerini söylüyor.

Malikâne, Bel-Air Country Club’a bakan 1,6 dönümlük bir arazide yer alıyor. 33.000 metrekarelik malikanede dokuz yatak odası, spor sahası, saunalı spa, hamam, kapalı havuz, şelaleli açık sonsuzluk havuzu, sinema salonu, spor salonu ve müzik stüdyosu bulunuyor.

Malikânenin dekorasyonu hem çağdaş hem de nostaljik esintiler taşıyor. Fransız kapılar, geniş merdivenler, teras ve büyük bir göleti olan ev, artık yeni sahibi The Weeknd’i bekliyor.

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