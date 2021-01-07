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The Weeknd’den Selena Gomez’e olay yaratan gönderme

The Weeknd, yeni klibi Save Your Tears'ta eski sevgilisi Selena Gomez'e inceden bir taş attı. Klipteki oyuncuyla Gomez'in benzerliği dikkat çekti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:42, 07/01/2021
Haberler Magazin
The Weeknd’den Selena Gomez’e olay yaratan gönderme

Kanadalı şarkıcı The Weeknd, Save Your Tears şarkısının klibiyle gündemden düşmüyor. Klip için yaptırdığı plastik makyajla tanınmaz hale gelen The Weekend, estetik mi yaptırdı sorularını beraberinde getirmişti.

The Weeknd’in klipteki imajı.

Klibi izleyen The Weeknd hayranları bu kez farklı bir konuya dikkat çekti. Klipte 30 yaşındaki şarkıcıya eşlik eden rol arkadaşı, The Weeknd’in eski sevgilisi Selena Gomez’e benzetildi.

Klipte Gomez’e benzeyen oyuncu önce dans edip sonra silah doğrultuyor.

Oyuncunun klipte önce The Weeknd’le gülümseyerek dans ettiği, daha sonra arkasında sakladığı silahı doğrulttuğu görülüyor. The Weeknd hayranları bunun Gomez’e bir gönderme olduğu konusunda neredeyse emin.

The Weeknd ve Selena Gomez.

2017’de 10 aylık bir beraberlik yaşayan The Weeknd ve Selena Gomez, Ekim ayında ayrılma kararı almıştı. İlişki biter bitmez Justin Bieber’a geri dönen Gomez’in, The Weeknd’e ihanet ettiği öne sürülmüştü.

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Yayınlanma Tarihi:10:36,