The Witcher fragmanı yayınladı! The Witcher nerede yayınlanacak?

Başrolünde Henry Cavill’in yer aldığı The Witcher dizisinin fragmanı Netflix tarafından yayınlandı. Mutasyona uğramış canavarları avlamakla uğraşan savaşçının hikayesinin anlatıldığı The Witcher Aralık ayında izleyicileri ile buluşacak. İşte The Witcher fragmanı...

Netflix’in dünya çapında merakla beklenen yeni dizisi The Witcher’ın fragmanı yayınlandı. The Witcher dizisinde Superman olarak tanıdığımız Henry Cavill'i Geralt rolünde yer alıyor. Henry Cavill’e eşlik edecek isimler ise Freya Allan, Joey Batey, Joey Batey, MyAnna Buring ve Anya Chalotra olacak. İşte The Witcher fragmanı…

THE WİTCHER FRAGMANI

THE WITCHER KONUSU VE OYUNCULARI

Başrollerinde Henry Cavill’in yer aldığı ve yaratıcısının Lauren Schmidt Hissrich olduğu The Witcher dizisinin konusu: Mutasyona uğramış canavarları avlamakla uğraşan Witcher Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Diğer oyuncular ise Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Anya Chalotra olacak.