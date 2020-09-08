Thor, Marvel Comics tarafından yayımlanan aynı adlı çizgi roman karakteri ve onun kaynağı olan mitolojik yıldırım tanrısı’na dayanan bir filmdir. Başrollerde Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins ve Stellan Skarsgård yer almaktadır. İşte Thor filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

Yönetmenliğini Kenneth Branagh'ın yaptığı, senaryosunu Ashley Edward Miller, Zack Stentz ve Don Payne'ın yazdığı Thor filmine dair detaylar şu şekilde;

THOR KONUSU

M.S.900’lerde Asgard Kralı baş tanrı Odin dünyaya saldıran Buz devleri ve onların kralı Laufey ile savaşır.Asgard orduları ve Einherjar lejyonları Buz Devlerini yenerler ve onların güç kaynağı olan Antik Kışlar Sandığını ele geçirirler.Asırlar sonra Thor'un Asgard tahtının varisi olarak ilan edileceği gece Buz devlerinden bir grup Asgard a gelerek sandığı çalmak isterler. Ama başarısız olurlar. Odin in emrine karşı gelen Thor ve arkadaşları Buz devlerinin yurduna gider ve savaş başlatırlar.

THOR OYUNCU KADROSU

Thor rolüyle Chris Hemsworth

Jane Foster rolüyle Natalie Portman

Loki rolüyle Tom Hiddleston

Odin rolüyle Anthony Hopkins

Erik Selvig rolüyle Stellan Skarsgård

Darcy Lewis rolüyle Kat Dennings

Heimdall rolüyle Idris Elba

Laufey rolüyle Colm Feore

Volstagg rolüyle Ray Stevenson

Hogun rolüyle Tadanobu Asano

Fandral rolüyle Joshua Dallas

Sif rolüyle Jaimie Alexander

Frigga rolüyle Rene Russo