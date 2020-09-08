Thor filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

Yönetmenliğini Kenneth Branagh'ın yaptığı, senaryosunu Ashley Edward Miller, Zack Stentz ve Don Payne'ın yazdığı Thor filmine dair detaylar şu şekilde;
THOR KONUSU
M.S.900’lerde Asgard Kralı baş tanrı Odin dünyaya saldıran Buz devleri ve onların kralı Laufey ile savaşır.Asgard orduları ve Einherjar lejyonları Buz Devlerini yenerler ve onların güç kaynağı olan Antik Kışlar Sandığını ele geçirirler.Asırlar sonra Thor'un Asgard tahtının varisi olarak ilan edileceği gece Buz devlerinden bir grup Asgard a gelerek sandığı çalmak isterler. Ama başarısız olurlar. Odin in emrine karşı gelen Thor ve arkadaşları Buz devlerinin yurduna gider ve savaş başlatırlar.
THOR OYUNCU KADROSU
Thor rolüyle Chris Hemsworth
Jane Foster rolüyle Natalie Portman
Loki rolüyle Tom Hiddleston
Odin rolüyle Anthony Hopkins
Erik Selvig rolüyle Stellan Skarsgård
Darcy Lewis rolüyle Kat Dennings
Heimdall rolüyle Idris Elba
Laufey rolüyle Colm Feore
Volstagg rolüyle Ray Stevenson
Hogun rolüyle Tadanobu Asano
Fandral rolüyle Joshua Dallas
Sif rolüyle Jaimie Alexander
Frigga rolüyle Rene Russo