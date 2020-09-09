Thor: Karanlık Dünya konusu ne, oyuncuları kimler?

Marvel evrenin en sevilen karakterlerinin başında gelen Thor'un solo olarak ikinci filmi olan Karanlık Dünya'da Thor rolündeki Chris Hemsworth'a yine Natalie Portman eşlik ediyor. Aksiyon ve fantastik öğeler barındıran filmde; Jane Foster gizemli bir güç tarafından ele geçirilmiştir ve Thor onu eski zamanların en büyük tehdidi olan Kara Elflerden korumalıdır.

THOR: KARANLIK DÜNYA KONUSU

Tanrıların dünyanın ötesindeki mücadelesi devam ediyor. İlk filmde babası tarafından güçleri elinden alınarak dünyaya sürgün edilen Thor, kendisini yenilmez yapan çekicini yeniden kullanmaya ve kendi hükümdarlığı olan Asgard’a geri dönmeye hak kazanmıştı. Ölümsüz Thor, Buz Devleriyle işbirliği yapan ve hükümdarlığı ele geçirmeye çalışan kardeşi Loki'den sonra şimdi de antik Dark Elves güçleriyle çarpışacak. Kudretli Malekith tarafından yönetilen bu güçler evreni tekrar karanlığa gömmeye çalışacak.Dünyayı ve 9 Diyarlar’ı, Odin ve Asgard’ın bile karşı koyamadığı bir düşmandan kurtarmaya çalışan Thor bu yolculukta, dünyalı Jane Foster ile yeniden biraraya gelecek ama dünyalı dostları kurtarması için hayatındaki bazı şeyleri de feda etmesi gerekecek.

THOR KARANLIK DÜNYA OYUNCULARI

Chris Hemsworth

Rolü : Thor

Natalie Portman

Rolü : Jane Foster

Tom Hiddleston

Rolü : Loki

Stellan Skarsgård

Rolü : Selvig