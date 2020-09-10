Thor: Ragnarok konusu ve oyuncu kadrosu

Thor serisinin 3. filmi olan Thor: Ragnarok'da fantastik dünyanın kapıları aralanıyor. Güçlü oyuncu kadrosunun yanında aksiyon dolu sahneleriyle de dikkat çeken filmin konusu ve oyuncu kadrosu izleyici tarafından ilgi görüyor...

Amerikan yapımı olan Thor: Ragnarok filmi 2017’de vizyona girdi ve büyük yankı uyandırdı. Konusu ve oyuncu kadrosu ise şu şekilde…

THOR: RAGNAROK KONUSU

Serinin üçüncü filminde, yaklaşmakta olan Norse kıyametine tanık olacağız. Asgard’tan uzakta, evrenin öbür ucunda hapsolmuş olan Thor çıkış yolu bulamamaktadır. Üstelik güçlü çekici de yanında değildir ve Asgard bir yıkımın eşiğindedir. Ragnarok zamanı gelmiştir, eğer gerçekleşirse bütün Asgardlıları yok edecek olan yıkımın sorumlusu ise acımasız Hela’dır. Ancak Asgard’ı kurtarabilmek için öncelikle özgür kalmalı, bunun içinde karşısına eski müttefiki Hulk’ı çıkaran ölümcül bir yarışmayı kazanmalıdır.

THOR: RAGNAROK OYUNCULARI

Chris Hemsworth

Rolü : Thor

Tom Hiddleston

Rolü : Loki

Cate Blanchett

Rolü : Hela

Idris Elba

Rolü : Heimdall