Thor: Ragnarok konusu ve oyuncu kadrosu

Amerikan yapımı olan Thor: Ragnarok filmi 2017’de vizyona girdi ve büyük yankı uyandırdı. Konusu ve oyuncu kadrosu ise şu şekilde…
THOR: RAGNAROK KONUSU
Serinin üçüncü filminde, yaklaşmakta olan Norse kıyametine tanık olacağız. Asgard’tan uzakta, evrenin öbür ucunda hapsolmuş olan Thor çıkış yolu bulamamaktadır. Üstelik güçlü çekici de yanında değildir ve Asgard bir yıkımın eşiğindedir. Ragnarok zamanı gelmiştir, eğer gerçekleşirse bütün Asgardlıları yok edecek olan yıkımın sorumlusu ise acımasız Hela’dır. Ancak Asgard’ı kurtarabilmek için öncelikle özgür kalmalı, bunun içinde karşısına eski müttefiki Hulk’ı çıkaran ölümcül bir yarışmayı kazanmalıdır.
THOR: RAGNAROK OYUNCULARI
Chris Hemsworth
Rolü : Thor
Tom Hiddleston
Rolü : Loki
Cate Blanchett
Rolü : Hela
Idris Elba
Rolü : Heimdall