Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Thor: Ragnarok konusu ve oyuncu kadrosu
Thor: Ragnarok konusu ve oyuncu kadrosu
Thor serisinin 3. filmi olan Thor: Ragnarok'da fantastik dünyanın kapıları aralanıyor. Güçlü oyuncu kadrosunun yanında aksiyon dolu sahneleriyle de dikkat çeken filmin konusu ve oyuncu kadrosu izleyici tarafından ilgi görüyor...
Magazin 10 Eylül 2020 - 15:34

Amerikan yapımı olan Thor: Ragnarok filmi 2017’de vizyona girdi ve büyük yankı uyandırdı. Konusu ve oyuncu kadrosu ise şu şekilde…

THOR: RAGNAROK KONUSU

Serinin üçüncü filminde, yaklaşmakta olan Norse kıyametine tanık olacağız. Asgard’tan uzakta, evrenin öbür ucunda hapsolmuş olan Thor çıkış yolu bulamamaktadır. Üstelik güçlü çekici de yanında değildir ve Asgard bir yıkımın eşiğindedir. Ragnarok zamanı gelmiştir, eğer gerçekleşirse bütün Asgardlıları yok edecek olan yıkımın sorumlusu ise acımasız Hela’dır. Ancak Asgard’ı kurtarabilmek için öncelikle özgür kalmalı, bunun içinde karşısına eski müttefiki Hulk’ı çıkaran ölümcül bir yarışmayı kazanmalıdır.

THOR: RAGNAROK OYUNCULARI

Chris Hemsworth
Rolü : Thor

Tom Hiddleston
Rolü : Loki

Cate Blanchett
Rolü : Hela

Idris Elba
Rolü : Heimdall