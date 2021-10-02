Tim Cook 10 milyon dolarlık ev aldı, Kourtney Kardashian’ın komşusu oldu

Apple CEO'su Tim Cook, Güney Kaliforniya'da 10 milyon dolarlık bir ev satın aldı. Cook'un komşuları arasında Kourtney Kardashian ve Phil Knight bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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Gayrimenkul haberleri yapan Dirt’e göre; 10.000 metrekarelik ev aslında iki yıl önce satıldı, ancak haber yeni doğrulandı. Cook’un ev için ne kadar ödediği konusunda çelişkili haberler olsa da 9,1 milyon dolar ila 11.5 milyon dolarlık bir ödeme yapıldığı belirtiliyor.

Cook’un yeni evi, Palm Springs’in dışında, California, La Quinta’da bulunuyor. Cook, Apple’ın iPhone lansman etkinliğinin bazılarını La Quinta’ya kısa bir mesafedeki Joshua Tree Ulusal Parkı’nda çekimini yapıyor.

Modern ve neredeyse tamamen nötr renklerle dekore edilmiş evde beş yatak odası, altı banyo, bir yönetici ofisi, bir Amerikan bar ve özel bir bilardo masası, iki mutfak bulunuyor. Ev, ayrıca Santa Rosa dağlarının manzarasına sahip.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERLE KOMŞU OLDU

Dirt’ün haberine göre Nike’ın kurucusu Phil Knight, realite yıldızları Kourtney Kardashian ve Kris Jenner, süper model Cindy Crawford, müzik yapımcısı Scooter Braun ve Lori Loughlin ve Mossimo Giannulli’nin de aynı bölgede evleri var.

Cook, Jeff Bezos veya Larry Ellison gibi teknoloji devlerine kıyasla nispeten mütevazı bir yaşam sürmesiyle tanınıyor. Cook’un 2.3 milyon dolarlık, 2.400 metrekarelik bir evi olan birincil konutu, Apple’ın genel merkezinin yakınındaki Palo Alto’da bulunuyor.

Cook, Adam Lashinsky’nin 2012 tarihli “Inside Apple” adlı kitabında, paranın kendisi için bir motive edici olmadığını söylemişti:

“Nereden geldiğimi hatırlamayı seviyorum ve kendimi mütevazı bir ortamda konumlandırmak bunu yapmama yardımcı oluyor.”

Cook, 2011’de Steve Jobs’tan Apple CEO’luğunu devralmıştı.

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