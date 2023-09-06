Timothée Chalamet ve Kylie Jenner aşklarını duyurdu

Timothée Chalamet ve Kylie Jenner, Beyoncé'nin Los Angeles'taki konserinde ilişkilerini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Bir süredir beraber olduklarına dair dedikodular çıkan Timothée Chalamet ve Kylie Jenner ikilisi, nihayet ilişkilerini duyurdu. Çiçeği burnunda çift, Beyoncé’nin konserinde beraber görüntülenerek dedikoduları da doğrulamış oldu.

Jenner ve “Dune” yıldızının, Beyoncé’nin Los Angeles’taki SoFi Stadyumu’ndaki gösterisini izlerken çekilen görüntüleri internette yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gördü.

Aslında Chalamet ve Jenner’ın ocak ayında Paris Moda Haftası’nda tanıştıkları ve nisan ayında da ilişkiye başladıkları konuşuluyordu.

Her iki yıldız da resmi olarak ilişki yaşadıklarını onaylamasalar da konserdeki samimi görüntüleriyle aşklarını duyurmuş oldular.

Görüntülerde ikili konuşup gülerken ve sigara içerken görülüyor ki bu da bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oluyor. Örneğin X’teki bir kullanıcı “İçeride sigara içmemize izin vermediler ama o içebilir mi? Çünkü o ünlü mü?” diye yazdı.