Timuçin Esen kimdir, kaç yaşındadır?

Timuçin Esen, 5 Mayıs 1979'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Kameraların karşısına ilk kez Deliyle Geçen Gece adlı dizi ile geçen Timuçin Esen rol aldığı dizi ve filmlerle birçok ödüle layık görülmüştür. Şimdi, Timuçin Esen’i daha yakından tanıyalım…

TİMUÇİN ESEN KİMDİR?

Timuçin Esen, 14 Ağustos 1973 tarihinde Adana’da doğdu. Aslen Niğdeli olan Esen, her ikisi de avukat olan anne babanın ilk çocuğudur. TED Ankara Koleji mezunu olan Timuçin Esen, Ankara Üniverstesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde iki yıl okuduktan sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. İtalya ve ABD’de de tiyatro eğitimi aldı. Los Angeles'daki Calfornia Instute of the Arts Ünversitesi'nde 7 yıl sinema – yönetmenlik üzerine master yaptı. Öğrencilik yıllarında Çıkmaz Sokak adında, orta metrajlı bir film çekti. Timuçin Esen, eğitimini tamamladıktan sonra yurda döndü. Kamera karşısına ilk kez Deliyle Geçen Gece isimli dizi ile geçti. 2003 yılında yayınlanan Gurbet Kadını adlı dizide canlandırdığı Hakkı Ağa rolüyle televizyon seyircisiyle buluştu. Dizinin ardından Meltem Cumbul ve Şener Şen'le beraber Gönül Yarası adlı sinema filminde oynadı. 2005'de ise Hırsız Polis isimli dizide Çınar karakterini canlandırdı. Bu dizi ile 33. Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

2006-2008 arasında Devin Özgür Çınar ile birlikte Melih Cevdet Anday’ın eseri olan Mikado’nun Çöpleri isimli oyunu tiyatroda sahneledi. 2011 yapımı Labirent filminde bir kez daha Meltem Cumbul’la çalışan Esen, bu filmdeki rolüyle 17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri töreninde Ayhan Işık Özel Ödülü’nü almıştır. Aynı zamanda bu rolüyle Uluslararası Madrid Film Festivali Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmiştir.

Senin Hikayen adlı romantik komedi filminde başrolü Selma Ergeç’le paylaştı. Gönül İşleri ve Bodrum Masalı dizilerinin ardından 2017 yılında gösterime giren Martıların Efendisi filminde de Mehmet Günsür ve Nejat İşler gibi kendi döneminin iyi oyuncularıyla kamera karşısına geçti. Timuçin Esen son olarak 2017 Müslüm filminde, unutulmaz arabeskçi Müslüm Gürses’i canlandırmıştır.

Ayrıca sanatçının 2011 yılında çıkardığı ‘Mayhoş’ adında bir albümü vardır. Esen, Galip Derviş isimli dizinin jenerik müziğini seslendirmiştir.

Şimdilerde Show TV’de yayınlanan Gülperi adlı dizide, Nurgül Yeşilçay ile birlikte başrolü paylaşan Timuçin Esen, dizide Gaziantep'te doğmuş büyümüş başarılı orta yaşta bir avukat olan Kadir Aydın karakterine hayat veriyor. Ayda isimli bir kızı olan Timuçin Esen 1.89 metre boyunda, 76 kilo ve Aslan burcudur.

Timuçin Esen filmleri ve dizileri:

2018 – Müslüm (Müslüm)(Sinema Filmi)

2017 – Martıların Efends (Sinema Filmi)

2016 – Bodrum Masalı (Faryalı) (TV Dizisi)

2014 – Kumun Tadı (Hamit) (Sinema Filmi)

2014 – Gönül İşleri (Yılmaz) (TV Dizisi)

2013 – Vicdan (Yunus) (TV Dizisi)

2013 – Senin Hikayen (Hakan) (Sinema Filmi)

2011 – Labirent (Fikret) (Sinema Filmi)

2009 – Kapalı Çarşı (Şarkı Söyleyen Adam) (TV Dizisi)

2008 – Mavi Fil (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 – 2006 – Hırsız Polis (Çınar) (TV Dizisi)

2004 – Gönül Yarası (Halil) (Sinema Filmi)

2003 – Yazı Tura (Asker) (Sinema Filmi)

2003 – Gurbet Kadını (Hakkı) (TV Dizisi)

2003 – Deliyle Geçen Gece (Benli Taci) (TV Filmi)

Tiyatro Oyunları:

2006-2008 – Mikado’nun Çöpleri

Ödülleri:

2012 – 17. Sadri Alışık Ödülleri – Ayhan Işık Özel Ödülü (Labirent)

2005 – 27. Siyad Türk Sineması Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Gönül Yarası)

2005 – 42. Antalya Film Şenliği – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Gönül Yarası)

2005 – 33. Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu (Hırsız Polis)

Albümleri:

2011 – Mayhoş