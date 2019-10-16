Timur Acar, düğün sonrası ehliyetini kaptırdı

Yer aldığı diziler ve filmler üzerinden başarılı bir kariyer yapan Timur Acar, geride bıraktığımız gün çocukluk arkadaşlarıyla bir araya geldi. Marmaris Bozburun’da gerçekleşen bir düğün için buraya giden ve sosyal medya hesabı üzerinden de düğün öncesinde arkadaşlarıyla toplu bir fotoğrafını paylaşan Acar, aynı gece katıldığı düğün törenin alkol aldı.

ÇEVİRMEYE TAKILDI

Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen oyuncu hareket ettikten sadece 100 metre sonra jandarmanın yaptığı çevirmeye takıldı ve burada yapılan kontrol sonrasında alkollü olduğunun anlaşılması üzerine Acar’ın ehliyetine altı ay süreyle el konuldu. Uzun uğraşlara rağmen karakol komutanını ikna edemeyen Timur Acar hakkında cezai işlem uygulandı. Yaşadıkları sonrasında keyfi kaçan Acar, İstanbul'a araç yerine uçakla dönerken, Nisan ayına kadar direksiyon başına geçemeyecek oyuncunun otomobilini ise bir arkadaşı İstanbul’a götürdü.