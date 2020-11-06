Timur Selçuk’un ölümü sanat camiasını yasa boğdu

Müzisyen Münir Nurettin Selçuk'un piyanist ve besteci oğlu Timur Selçuk, 74 yaşında hayata veda etti. Usta sanatçının ölümünün ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından üzüntüsünü ortaya koydu. İşte Timur Selçuk'un ardından veda mesajları...

52 yıllık sanat hayatına birçok değerli eser ve unutulmaz başarılar sığdıran müzisyen Timur Selçuk 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Vefat haberinin ardından Twitter’da Türkiye listesinde 1. olan Selçuk’a taziye paylaşımı yağdı.İşte ünlü isimlerin paylaşımı…

Zülfü Livaneli: “Timur da gitti… Yapraksız kalıyor sanat ağacı yavaş yavaş. Nur içinde yatsın.”

Nilüfer: “İlk genç kızlığımın idol sanatçısı, şarkılarına, sesine, sesinin tınısına hayran olduğum… Ne şanslıyım ki onu tanıma ve şarkılarını söyleme şansına kavuştum. Yeri dolmaz, eşsiz sanatçımız büyük usta Timur Selçuk’u kaybettik. Ruhu şad olsun.”

Haldun Dormen: “Her zaman saygı ve sevgiyle andığım üstat Münir Nurettin Selçuk’un oğlu Timur Selçuk’un vefatı bizleri çok üzdü. Yakın dostum olan ablası Meral Selçuk’a ve bütün aileye sabırlar diliyorum.”

Mahsun Kırmızıgül: “Çok değerli usta müzisyen Timur Selçuk, vefat etmiş. Çok üzüldüm. Ülkemiz çok değerli bir müzik adamını kaybetti. Ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim.”

Bülent Ersoy: “Hocaların hocası, rahmetli büyük Münir Nurettin Selçuk hocam, bugün oğlunuz piyanist, bestekâr, çok sesli müziğin ustası, sevgili arkadaşım Timur Selçuk’la kavuştuğunuz gündür. ‘Evlatlar ebeveynlerinin ayak izleridir.’ Nurlarla uyuyun.”

Zafer Algöz: “Güzel şarkıların bestecisi Timur Selçuk hocamızı kaybettik. Başımız sağ olsun.”

Orhan Aydın: “Ben 50 yıllık bir dostumu ağabeyimi yitirdim. Onlarca tiyatro oyunu şarkısını, insanlık asla unutulamayacak çok önemli bir değerini kaybetti. Timur Selçuk seni asla unutmayacağım canımın canı… Asla.”

Gökhan Özoğuz: “Bu demde bir Timur Selçuk geçti. Aşk ile…”

Mesut Yar: “İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ne onun piyano tuşları eşliğinde girmiştim. Onun caddeden sokaklara doğru yükselen sesini asla unutmayacağım. Nur içinde yat Timur hocam, Münir Nurettin Bey’e selamımızı ilet;, bir tatlı huzurda buluşursunuz dilerim.”

Şehrazat: “Maalesef Timur Selçuk üstadımızı kaybetmişiz. Ülkemin, Türk müziğinin gelmiş geçmiş en donanımlı, vatanperver, entelektüel, kendine has kişiliği olan dev bir müzik adamıydı. Allah rahmet eylesin. Ailesinin, hepimizin başı sağ olsun.”

Işıl Yücesoy: “Muhteşem bestelere imza atmış bir müzik adamı, sevgili Timur Selçuk aramızdan ayrıldı. Hepimizin başı sağ olsun.”

Berna Laçin: “Söylenecek söz bulamadım… Yeri dolmayacak kayıplara bir yenisi eklendi… Ruhu şâd olsun…”

Betül Demir: “Çok erken çok… Timur Selçuk bıraktığın eserler sonsuza kadar hazinedir… Huzurla uyu”

Hayko Cepkin: “Sevgili hocam gitmenize üzülsem de hak vermeden de edemiyorum. Öğrenciniz olmak, müziğinize tanık olmak ve her daim isminizi anmaktan gurur duyuyorum. Kıymetinizi bilene verdiğiniz emekleriniz için sonsuz teşekkürler.”