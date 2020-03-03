Titanların Öfkesi konusu ne? Titanların Öfkesi oyuncuları kimler?

Titanların Savaşı filminin devam niteliğini taşıyan, serinin ikinci filmi Titanların Öfkesi, tüm fantastik macera sevenleri ekran başına davet ediyor. Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes ve Rosamund Pike’nin başrollerini paylaştığı Titanların Öfkesi, Tanrılar ve Titanlar arasındaki üstünlük mücadelesini konu alıyor. İşte 2012 yapımı film Titanların Öfkesi konusu ve oyuncuları...

Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Titanların Öfkesi filminini konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Haberimizden Titanların Öfkesi filminini konusuna ve oyuncularına ulaşabilirsiniz.

TİTANLARIN ÖFKESİ OYUNCULARI

-Sam Worthington,

-Liam Neeson,

– Ralph Fiennes,

-Édgar Ramírez

-Bill Nighy,

-Danny Huston,

-Lily James,

-John Bell

TİTANLARIN ÖFKESİ KONUSU

Tanrılar, insanların sadakatsizliği yüzünden tutsak Titanlar ve vahşi liderleri Kronos üstündeki kontrollerini kaybetmektedirler. Tanrılar, insanların sadakatsizliği yüzünden tutsak Titanlar ve vahşi liderleri Kronos üstündeki kontrollerini kaybetmektedirler. Bu arada Tanrılar ve Titanlar arasındaki güç yarışı gittikçe kızışmaktadır. Kraliçe Andromeda, Argenor ve Hephaestus’un yardımlarıyla Perseus ve Zeus’u kurtarmak, Titanları devirmek ve insanlığı kurtarmak için yeraltı dünyasında arayışa başlar.

Zeus yarı insan yarı tanrı oğlu Perseus, canavar Kraken’i destansı bir şekilde alt ettikten 10 yıl sonra daha sakin bir hayat sürdürmek ve 10 yaşındaki oğlu Helius’a bakmak için bir balıkçı kasabasına yerleşir.

Tanrılar Zeus, Hades ve Poseidon, vahşi ve zalim Titan babaları Kronos’u yıllar önce Tartarus’un bekçiliğini yaptığı yer altına göndermişlerdi. Fakat şimdi Tanrılar Zeus’a karşı Kronos ile birleşerek onun yenilmez ve sonsuz güçlerine meydan okumaya hazırlanıyorlar… Perseus şimdi kendi oğlu Ares ve kardeşi yeraltı Tanrısı Hades’in kurduğu oyunla tuzağa düşen Zeus’u kurtarmak için yeniden sahnede…