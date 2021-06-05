Tiyatrocu Cemal Uçarman’a komşusu keserle saldırdı

Tiyatrocu Cemal Uçarman, kısa süre önce Almanya’dan gelen komşuları Ahmet B. ile Avcılar ilçesine bağlı Firuzköy Mahallesi’ndeki evin bahçe sınırının tespit edilerek duvar örülmesi konusunda görüştü. Uçarman, komşusu Ahmet B.’ye kadastroya giderek arazi tespiti yaptırmayı ona göre ortak duvar örülmesini önerdi.

KESERLE TİYATROCUNUN YÜZÜNE VURDU

İddiaya göre, bu konuşmadan bir gün sonra Ahmet B., bahçede gördüğü Cemal Uçarman’ın yaşlı annesi Teri ve babası Rıza Uçarman ile tartıştı. Bağrışma üzerine iki katlı evden bahçeye inen Cemal Uçarman, komşusunun taş atıp küfür ettiğini, araya girmeye çalıştığı sırada yüzüne keserle birkaç kez vurduğunu söyledi.

Taraflar, araya girenler tarafından ayrılırken polis çağrıldı. Birbirlerinden şikayetçi oldular. Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne polis tarafından götürülen Cemal Uçarman’ın alt dudağında, sağ göz dış kenarında darbe izleri olduğu ve çenesinde 3 diş kaybı olduğuna dair rapor verildi.

“SİZİ BURADA YAŞATMAYACAĞIM”

Firuzköy Polis Merkezi’nde ifade veren Cemal Uçarman, komşusu Ahmet B.’nin kızı Emeke “Defolun gidin sizi burada yaşatmayacağım” şeklinde tehdit ettiğini ileri sürdü. Dini inancı nedeniyle hakarete de uğradığını belirten Uçarman, “Ahmet B.’den ve eşinden şikayetçiyim. Eşi bize taş attı” dedi. Polis kasten yaralama, hakaret ve tehdit suçundan soruşturma başlattı.

Yüzünden yaralanan ve dişleri kırılan Cemal Uçarman, “Duvar örülmesine itiraz etmedik. Duvar parasını birlikte karşılamayı önerdik. Ortada nefret sorunu var. 90 yaşındaki insanları taşlamak ne demek? İtiraz eden yok. Kimsenin 1 gram toprağına tenezzül eden insanlar değiliz” dedi. (DHA)