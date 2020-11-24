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Tiyatrocu Turgay Yıldız corona virüsüne yakalandı
Tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, sosyal medya hesabından corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Sozcu.com.tr
Magazin 24 Kasım 2020 - 00:01

Yıldız, Twitter hesabından paylaştığı videoda Amerika ziyareti dönüşü test yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını söyledi.

“Bende kötü hissiyat yok, sağlığım yerinde gözüküyor” diyen Yıldız, “Benimle iletişime geçen, benimle temasa geçtiğinizi biliyorsanız lütfen testinizi yaptırın” ifadelerini kullandı.

Yıldız, şunları söyledi:

* 14 gün karantinadayım. 14 gün sonra inşallah güzel haberlerle döneceğim.

* Tabi bu arada ben gücüm yettiğince sizlerle beraber olmaya devam edeceğim.

* Çünkü bende bir sıkıntı yok ama sonuç pozitif olduğu için, durumun pozitife dönmesi için uğraşıyorum.

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