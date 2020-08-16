Tiyatrocu ve müzisyen Ülkü Aşaröz hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden 42 yaşındaki tiyatro sanatçısı ve müzisyen Ülkü Aşaröz hayatını kaybetti.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, oyuncu ve müzisyen Ülkü Aşaröz'ün vefat ettiğini duyurdu.

KANSERE YENİK DÜŞTÜ



Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 42 yaşındaki tiyatro sanatçısı ve müzisyen Ülkü Aşaröz'ün, kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Akay, “Ünlü tiyatrocu ve müzisyen Ülkü Aşaröz'ü, 42 yaşında kaybettik. Uzun süre savaştığı kansere yenik düşen Aşaröz, kemoterapi sürecinde bile çalışmalarına ara vermemiş, güçlü duruşuyla herkese örnek olmuştu. 13 Ağustos Perşembe günü vefat eden Aşaröz, 14 Ağustos 2020 Cuma günü, Emirgan Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra, son yolculuğuna uğurlandı ve Emirgan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aynı zamanda balerin ve dans öğretmeni olan Aşaröz, Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi'nde hocalık yapmıştı ve Ayça Tekindor'un da dans hocasıydı. Nur içinde yatsın inşallah.” İfadelerini kullandı.