“Tokat mağduru” Chris Rock Netflix’te mi konuşacak?

27 Mart'ta gerçekleşen 94. Akademi Ödülleri'nde sahnede Will Smith tarafından tokatlanan komedyen Chris Rock, katıldığı bir etkinlikte esprili tavrına devam ederek "Duyma yetimin çoğunu geri kazandım" dedi. Rock'ın Netflix hakkında yaptığı bir yorum da kafaları karıştırdı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en prestijli sinema ödülleri olarak lanse edilen Oscar Ödül Töreni’nin gecesine, ABD’li aktör Will Smith’in, törenin sunucularından Chris Rock’a sahnede attığı tokat damga vurmuştu.

Uluslararası haber ajanslarının ve milyonların gözü önünde yaşanan olay, 57 yaşındaki Amerikalı komedyen Rock’ın, Will Smith’in eşi Jada Pinkett-Smith’e yaptığı bir şaka neticesinde başladı.

Rock, 1997 yılında Demi Moore'un oynadığı “G.I Jane” isimli filme gönderme yaparak ,”Jada, seni seviyorum. G.I. Jane II'nin gelmesini dört gözle bekliyorum” dedi. Alopesi sebebiyle bir süredir saçlarını kazıtan Smith'in eşi de bu espriyi hoş karşılamadı.

Will Smith, başlangıçta bu şakaya gülse de, eşinin hoşlanmadığını görünce sahneye çıkıp Rock’ı tokatladı ve eşinin adını ağzına almaması için uyardı.

“ZORBALAR HAKKINDA ŞİMDİ KONUŞMAYACAĞIM”

Olayın yarattığı etkiler hala tam olarak dinmezken People’da yer alan habere göre, Londra’daki Royal Albert Hall’da düzenlenen bir stand-up gösterisine katılan Chris Rock, başına gelen olayla ilgili de konuştu.



Rock, “Merak eden varsa sorun yok. Duyma yetimin çoğunu geri kazandım” diyerek esprili tavrını sürdürdü.

Smith’in attığı tokat için yorumları sorulan Rock, “Zorbalar hakkında konuşmamı beklemeyin. Bir noktada bunun hakkında konuşacağım… Netflix’te” diyerek kafa karıştırıcı bir cümleye imza attı. Ünlü ismin espri mi yaptığı yoksa gerçekten de dijital yayın platformu Netflix’e bir program hazırlığında mı olduğu ise bilinmiyor.

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