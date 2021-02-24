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Cem Yılmaz’ın kardeşi Özge’yle evli olan Tolga Çevik’in kız isteme anısı

Cem Yılmaz'ın kız kardeşi ile evli olan Tolga Çevik, katıldığı programda yıllar önce yaşadığı kız isteme töreni hakkında komik bir anısını paylaştı. İsteme anında odaya giren Yılmaz'ın "Tiyatrocuya kız verilir mi?" dediğini anlatan Çevik, "Zaten gergindim şaka olduğunu bilmeme rağmen iyice gerildim" dedi.

Güncellenme: 15:50, 24/02/2021
Hayat HaberleriMagazin
Cem Yılmaz’ın kardeşi Özge’yle evli olan Tolga Çevik’in kız isteme anısı

Tolga Çevik, Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum’ programının bu haftaki konuğu oldu. Cem Yılmaz’ın kız kardeşi Özge Çevik’le evli olan komedyen ve oyuncu Tolga Çevik, yıllar önce yaşadıkları kız isteme anısıyla izleyenleri güldürdü.

“TİYATROCUYA KIZ MI VERİLİR?”

2004 yılından bu yana Özge Çevik’le mutlu bir evlilik sürdüren Tolga Çevik, “2003 yılıydı istemeye gittiğimizde. Ancak Cem Yılmaz içeri girince ben gerildim. Cem olaya direkt ‘Tiyatrocuya kız mı verilir?’ diyerek girdi odaya. Şaka olduğunu biliyorum ama yine de insan o an şakayı kaldıramıyor. Biz birbirimizi görerek anladık ve 3 sene sonra evlendik” dedi.

(Tolga Çevik’in kızı Tuna ve oğlu Tan ile eşi Özge Hanım)

Eşini gördüğü an evleneceği kadın olduğunu anladığını söyleyen komedyen, iki ailenin de çok iyi anlaştığını sözlerine ekledi.

Yayınlanma Tarihi:15:40,