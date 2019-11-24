Tolga Çevik’in eşofman çelişkisi

Tolgshow programında sahneye çıkardığı bir gence eşofman giydiği için tepki gösterdiğini açıklayan Tolga Çevik'e, programına konuk olan Cem Yılmaz hatırlatıldı.

Tolga Çevik, Caner Özyurtlu’nun YouTube programı ‘Loş Sohbet’ programına konuk oldu ve yıllar önce sahneye çıkardığı 19 yaşındaki bir genci eşofmanla gösteriye geldiği için kovduğunu şöyle anlattı: “2008 yılıydı sanırım. Sahneye eşofmanla çıkan 19 yaşındaki bir genci ‘Ben seni smokinle karşılıyorum, sen 1885 Ses Tiyatrosu'na eşofmanla mı geldin' diyerek sahneden indirdim. Gerçekten çok sinirlendim.”

Çevik’in bu açıklaması sosyal medyada tartışıldı. Sosyal medya kullanıcıların bir kısmı Çevik’e hak verdi, bir kısmı ise haksız buldu.

İlginç paylaşımlarından birisi de Tolga Çevik’in Cem Yılmaz’ı konuk ettiği programının hatırlatılmasıydı. Cem Yılmaz’ın o programa altında bir eşofmanla ve rahat kıyafetlerle katıldığı dikkat çekti.

Çevik’in eşofman çelişkisi akıllara, “19 yaşındaki gence yasak, Cem’e serbest mi?” sorusunu getirdi.