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Tolga Çevik’in oğlu Tan 17 yaşında

Komedyen Tolga Çevik, oğlu Tan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir şiirle kutladı. 17 yaşına giren Tan'ın babasına benzerliği dikkat çekti.

Güncellenme: 14:23, 10/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Tolga Çevik’in oğlu Tan 17 yaşında

‘Tolgshow’ programıyla seyirci karşısına çıkan Tolga Çevik, oğlu Tan’ın 17. yaşını kutladı.

Birlikte çekildikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Çevik altına şu şiiri yazdı:

“NİCE YAŞLARIN OLSUN ASLANIM”

“Sonra bir bakıyorsun; boyu boyunu geçmiş, huyu seni mest etmiş. Yanı başında kalbi, aklı hayallerinde elbet… Gelecek onun artık eminsin, Allah kötülerden esirgesin. Nice yaşların olsun aslanım, ne mutlu senin babanım. İyi ki doğdun oğlum.”

Bazı takipçiler “Tuna babasının boyunu geçmiş” yorumları yaptı.

Tolga Çevik ve Özge Yılmaz 2004 yılında nikâh masasına oturdu. Önce oğulları Tan’ı kucağına alan çift sonra kızları Tuna’ya kavuştu

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Yayınlanma Tarihi:14:16,