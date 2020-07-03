Tolga Çevik’ten örnek davranış

Aile hayatına dair keyifli kareleri de yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmaktan geri durmayan Çevik, bu defa aileye yeni katılan köpek yavrularıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bir barınaktan sahiplendiği ve Rüya ile Pala isimlerini verdiği yavru köpeklerle objektif karşısına geçen Tolga Çevik şu satırları yazdı:

“Ailemize yeni eklenen sokö kardeşler, Rüya ve Pala ile olduk 7 kişi…satın almadık sahiplendik, çok da iyi ettik. Alıştılar bile yeni ailelerine…”