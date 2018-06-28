‘Tolga Güleç kavgaya karıştı’ iddiaları hakkında açıklama geldi

Sosyal medyada dillendirilen iddiaya göre oyuncu Tolga Güleç Kuruçeşme'de bir balıkçıda kavga etmiş ve sonrasında da yüzü gözü kan içinde eski eşiyle konuşmuştu.

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‘Tolga Güleç’in kavgaya karıştığı ve yüzü gözü kan içinde kaldığı’ iddiasıyla ilgili olarak ünlü oyuncunun menajerinden açıklama geldi. İddialara göre ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinde rol alan Tolga Güleç, Kuruçeşme’de bir balıkçıda kavgaya karışmış, daha sonra da yüzü gözü kan içinde eski eşi Yeliz Şar ile facetime üzerinden sohbet etmişti.

GERÇEK DEĞİL MAKYAJ…

36 yaşındaki oyuncunun menajeri Cem Tatlıtuğ, sosyal medyada yayılan görüntünün dizide geçen bir dayak sahnesine ait eski bir paylaşım olduğunu belirtti. Menajer Cem Tatlıtuğ, “Yalan haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz. Bu asılsız kavga haberini yayanlara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.