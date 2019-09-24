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Tolga Karel: Bu aşı neden yapılır anlamıyorum
Tolga Karel: Bu aşı neden yapılır anlamıyorum
Hemen her yıl kış mevsiminin başlangıcında yaşanan 'Grip aşısı' tartışmalarına eski oyuncu Tolga Karel de katıldı.
Magazin 24 Eylül 2019 - 09:03

Oyunculuk mesleğini bıraktıktan sonra Amerika’ya yerleşen ve burada tır şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, geride bıraktığımız gün yaptığı paylaşımla üçüncü kez baba olduğunu duyurmuştu.

GÜNDEME DAİR PAYLAŞIMLAR…

Her ne kadar Amerika’da yaşıyor olsa da Türkiye gündemine yönelik tartışmaları yakından takip eden ve sosyal medya hesabından bunlarla ilgili görüşlerini belirten Karel’in son yorumu ‘Grip aşısı’ üzerine oldu. Hemen her sene kış mevsiminin başında yaşanan bu tartışmaya dahil olan Tolga Karel aşının gereksiz olduğunu iddia etti. İşte Karel’in o satırları:

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